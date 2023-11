Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı yok

Galatasaray Kulübü'nde Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Divan Kurulu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekleri Süper Kupa karşılaşmasının Türkiye'de oynanması yönünde görüş olduğunu belirten Dursun Özbek, "Bugün Kasım ayı divan toplantısını yaptık. Bu toplantının birçok gündemi vardı. Gündem maddelerinden bir tanesi de Süper Kupa'nın Türkiye'de oynanması konusunda talepler vardı. Bu görüşüldü. Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu'nun görüşü; kupanın Türkiye'de oynanması, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'de oynanmasının daha güzel olacağı hatta herkesin ifade ettiği bir şey var. Süper Kupa, Türkiye'de oynansın eski adı Cumhurbaşkanlığı Kupası olan kupayı Cumhurbaşkanımızın elinden almak istiyoruz diye bir görüş çıktı. Divan görüşü olarak da zaten bunu deklare edecekler" ifadelerini kullandı.

"YAPILAN AÇIKLAMALAR DA BU BÖLÜNMEYİ, KUTUPLAŞTIRMAYI GETİRECEK AÇIKLAMALAR DEĞİL Mİ ?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Olağan Yüksek Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara da cevap veren Dursun Özbek, "Dünkü Divan Kurulu'nun bilgilerini sonradan aldım, dinleme fırsatı buldum. Hayretler içindeyim. Yani böyle mesuliyet olan bir kulüp başkanı, biz büyük bir mesuliyet taşıyoruz. Aşağı yukarı 25, 30 milyon taraftar bizim ağzımıza bakıyor. Ne gerek böyle provokatif konuşmaya, ne gerek var gitsin adamı tokatlısın. Toplumu germeyelim diye maksimum çabayı sarf ediyoruz. Peşine adam takalım, gitsin AVM'lerde fotoğrafını çeksin. Türkiye'nin bu gerilime ihtiyacı olmadığını düşünüyorum. Çünkü; Galatasaray ve Fenerbahçe dediğiniz zaman Türkiye'nin yüzde 70, 80'inin kapsayan bir taraftar grubumuz var. Genç insanlar var, genç insanlar bu provokasyona gelebilir. Birbirini öldürebilir, her türlü şey olabilir. O zaman bunun mesuliyeti kimde olacak? Niye böyle bir açıklama niye böyle bir şeyler... Galatasaray Kulübü, her zaman gündemlerinin birinci maddesi. Erden Timur şunu yaptı, Erden Timur bunu yaptı. Futbolla ilgili bizim ortaya getirmek istediğimiz şey, güzel, adaletli bir futbol ikilimi yaratalım o kadar. İnsanların ticari hayatından girip, insanların orada tokatlanması, dövülmesi, burada AVM'lerde fotoğraflarını çekin... Benim Fenerbahçe Kulübü Başkanına bir tavsiyem var. Bunları yapmayın. Çünkü; yavaş yavaş şu algıya geliyorum. Türkiye provoke edilmeye, bölünmeye çalışılmıştır. PKK'sı, FETÖ'sü Türkiye'yi bölmeye çalışmıştır. Yapılan açıklamalarda; bu bölünmeyi, kutuplaştırmayı getirecek açıklamalar değil mi ? Onlar bile bu Türkiye'yi bölememişken, sen niye böyle davranıyorsun. Burada Sayın Selim Soydan'ın açıklaması aklıma geliyor. Fenerbahçe Başkanı için bir proje dedi. Bu sefer ben bu algıya geliyorum. O düşman, bu düşman niye şey yapıyorsun, niye yani. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Biz hep itidali tavsiye eden tarafta olacağız. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk insanının, toplumun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu davet etmek için yapılan her türlü eylemin karşısındayız. Bir ağabeyi olarak kendisine tavsiyem, gerilmeye artık ihtiyacımız yok. Bu ülkeyi ne PKK ne de FETÖ bölemedi. Başka hiç kimse de bölemez, kutuplaştıramaz" şeklinde konuştu.