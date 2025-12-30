Dursun Özbek'ten Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Filistin eylemi için Galatasaraylılara çağrı
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe katılacaklarını duyurdu. Özbek, Gazze'de yaşananların insanlık için bir vicdan sınavı olduğunu ifade etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Milli İrade Platformu tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenmesi planlanan yürüyüşte olacaklarını söyledi.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından videolu çağrı yapan Özbek, "Sevgili Galatasaraylılar, Gazze'de yaşananlar insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız." diye konuştu.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor