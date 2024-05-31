Üye Girişi
Haberler

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 5. Yıldızlı Formalar Geliyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece'de düzenlenen organizasyonda taraftarlara seslendi ve önümüzdeki sene 5. yıldızı takacaklarını söyledi. Özbek, 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırarak 5 yıldızlı formaları beklemelerini istedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, " İnşallah önümüzdeki sene 5'inci yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. Artık o 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın" dedi.

Galatasaray'ın bayrağı Büyükçekmece'de bulunan ve her yıl şampiyon olan takımın bayrağının dalgalandığı Şampiyonlar Anıtı'nda göndere çekildi. Şampiyonlar Anıtı'ndaki organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ve taraftarlar katıldı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bol bol fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı. Daha sonra açıklamalarda bulunan Özbek, "Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber yorulduk. Ama Büyükçekmece'ye geldim, sizler bana sevgi gösterisinde bulundunuz, bütün sezonun yorgunluğu şu anda gitti" sözlerini sarf etti.

"4 YILDIZLI FORMALARI DOLABA KALDIRIN, 5 YILDIZLI FORMALAR GELİYOR"

Hedeflerinin 25'inci şampiyonluk olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Rakiplerimiz, Galatasaray'ın yükselişini durdurmanın mümkün olmadığını görünce faaliyetlerine ağırlık verdi. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını inşallah burada tekrar beraber kutlayacağız. Anamızın ak sütü gibi helal bir kupa kazandık. Kimse bu kupaya bir laf edemez. Siz Galatasaraylılara armağan olsun. İnşallah önümüzdeki sene 5'inci yıldızı takacağız. Burada formalı arkadaşlarım var. Artık o 4 yıldızlı formaları dolaba kaldırın, 5 yıldızlı formalar geliyor, ondan alın. Bana gösterdiğiniz sevgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HASAN AKGÜN: GALATASARAY'IN BÜYÜKÇEKMECE'YE OLAN BAĞLILIĞI FAZLA

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise, "Galatasaray'ın Büyükçekmece'ye olan bağlılığı fazla. Birazdan anıta bayrağı beraber çekeceğiz. Dursun Özbek Başkanıma, teknik heyete, top toplayıcılara, Icardi gibi golleri atarak şampiyonluğu şampiyonluğu ilan eden Galatasaray Takımı'nın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türk futboluna bugüne kadar hizmet etmiş ne kadar takım varsa Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri… Bodrumspor'a da Süper Lig'e hoş geldin diyorum. Çocuklarımızın geleceği bakımından her sporu desteklemek durumundayız. Her kulüp için biz elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükçekmece Dursun Özbek Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep

 Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

Özgür Özel: CHP'yi iktidar yapamazsam istifa edeceğim

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bakmadan Geçme

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takımlar! Mourinho hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 31 Mayıs Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 31 Mayıs Salı yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Gaddar 20. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kızılcık Şerbeti 66. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Yalı Çapkını 73. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İsmail Kartal Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Fenerbahçe'den açıklama geldi Arka Sokaklar 678. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Kara Ağaç Destanı 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 31 Mayıs Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! FETÖ büyü olayı ne? Fetullah Gülen'e büyü mü yapıldı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! Fetullah Gülen kaçırıldı mı? FETÖ nerede? Patatesteki 'solanin' tehlikesi! Solanin zehirlenmesi nasıl olur? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1-2 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!
Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak 'büyü' iddiası

Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title