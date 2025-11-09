Haberler

Galatasaray Başkan Yardımcısı Metin Öztürk'ten Kocaelispor Açıklamalarına Tepki

Güncelleme:
Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un maç sonrası yaptığı açıklamaları 'çirkin' ve 'provokatif' olarak nitelendirerek Türk futbolunun marka değerine dikkat çekti.

GALATASARAY 2'nci Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar hakkında, "Maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir" dedi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalara, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamayla cevap verdi.

Kocaelispor Başkanı Durul'un yaptığı açıklamaların yakışıksız ve provokatif olduğunu söyleyen Öztürk, "Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı. Ancak bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir. Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu, hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliği değil, nefretin dilini beslemektedir. Daha da vahimi, maç sonrası statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir. Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum. Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Yorumlar (1)

Selim:

