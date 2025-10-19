Galatasaray, Başakşehir'i 2-1 Yenerek Yenilmezlik Serisini 17 Maça Çıkardı

GALATASARAY, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu RAMS Başakşehir 'i 2-1 mağlup etti. Leroy Sane 'nin duble yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ligdeki yenilmezlik serisini de 17 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında topun hakimi çoğunlukla Galatasaray oldu. Yer yer etkili ataklar üreten sarı-kırmızılar, 45+3'üncü dakikada Leroy Sane'yle perdeyi açtı: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başında RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov'la golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Karşılaşmada 59'uncu dakikaya girerken RAMS Başakşehir, Eldor Shomurodov'la beraberliği yakaladı: 1-1. Golden iki dakika sonra Galatasaray'ın cevabı geç olmadı ve Leroy Sane dubleyi yaptı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray kritik deplasmandan 3 puan çıkardı. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip, 8'inci galibiyetini aldı ve puanını 25 yaptı.

LEROY SANE'DEN DUBLE

Galatasaray'ın Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı 30 yaşındaki kanat Leroy Sane, RAMS Başakşehir filelerine gönderdiği iki golle yıldızlaştı. RAMS Başakşehir maçına kadar 8 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayı giyen Sane, sadece ligin 3'üncü haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında gol sevinci yaşamıştı. RAMS Başakşehir maçıyla birlikte Alman oyuncu, 6 maç sonra gol atmış oldu.

Öte yandan Leroy Sane, deplasmanda son olarak Bayern Münih forması giyerken Ağustos 2023'te ligin ilk haftasında Werder Bremen'e iki gol birden kaydetmişti.

GALATASARAY DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir dış saha maçında gol yedi. RAMS Başakşehir maçından önce sarı-kırmızılar; Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor deplasmanlarına çıktı. Söz konusu bu maçların hepsini kazanan Galatasaray rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde de hiç gol görmemişti. Sarı-kırmızılar, RAMS Başakşehir karşılaşmasının 59'uncu dakikasında Eldor Shomurodov'un golüyle bu sezon ilk kez deplasmanda kalesini gole kapatamadı.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 17 MAÇA ÇIKTI

RAMS Başakşehir galibiyetiyle birlikte Galatasaray, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 karşılaşmada 16 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılar, söz konusu tek beraberliğini geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde almıştı.

SARI-KIRMIZILAR DEPLASMANDA 9 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son 9 deplasman maçında da mağlup olmadı. Deplasmandaki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Samsunspor, ikas Eyüpspor, Trabzonspor ve Göztepe karşılaşmalarından zaferle ayrılmıştı. Bu sezon da Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup eden sarı-kırmızılar, deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmüş oldu.