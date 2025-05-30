Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Yenerek Sezonu Kapadı

Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Yenerek Sezonu Kapadı
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Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Maçta golleri Dries Mertens ve Victor Osimhen kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada ceza yayı sol tarafından Deniz Türüç'ün yaptığı ortada altıpas üzerinde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı kurtardı.

65. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışında yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, topu kornere çeldi.

69. dakikada Davinson Sanchez'i geçerek sağ taraftan ceza sahasına giren Keny, pasını Deniz Türüç'e attı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunma araya girdi ve meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan'ın yaptığı ortada arka direkte Victor Osimhen kafayla topu ağlara ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Ceyhun Sesigüzel, Caner Özaral

Galatasaray: Fernando Muslera (Günay Güvenç dk. 90), Przemyslaw Frankowski (Elias Jelert dk. 63), Davinson Sanchez (Metehan Baltacı dk. 78), Carlos Cuesta, Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Dries Mertens (Roland Sallai dk. 79), Ahmed Kutucu, Victor Osimhen (Efe Akman dk. 88)

Yedekler: Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Eren Elmalı, Gabriel Sara, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ousseynou Ba (Deniz Türüç dk. 46), Christopher Operi, Berat Özdemir, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 70), Joao Figueiredo, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 86), Yusuf Sarı (Festy Ebosele dk. 86), Philippe Keny

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Matchoi Djalo, Ivan Brnic

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Goller: Dries Mertens (dk. 17 pen.), Victor Osimhen (dk. 81) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Victor Osimhen, Przemyslaw Frankowski (Galatasaray), Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Yusuf Sarı (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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