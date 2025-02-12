Galatasaray, AZ Alkmaar ile Avrupa Ligi'nde Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda takımı AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar 1 kez rakip oldu ve müsabakada berabere sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 23.00'te AFAS Stadyumu'nda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'da oynanacak.

Galatasaray, lig aşamasını 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 14. sırada tamamladı.

Avrupa kupalarında 326 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 326 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 122 kez de rakiplerine mağlup oldu. 88 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 448 kez havalandırırken, kalesinde 492 gol gördü.

Avrupa Ligi'nde 103. maç

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 102 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 40 galibiyet, 35 beraberlik ve 27 mağlubiyet aldı. Aslan, bu müsabakalarda 165 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 135 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 24 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 10 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 7'sini ise kaybetti. 7 müsabaka da berabere tamamlandı.

Avrupa Ligi'nin en golcü takımı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 19 kez rakip fileleri havalandırdı. Avrupa Ligi'nde oynadığı bütün maçlarda gol kaydeden sarı-kırmızılılar, aynı zamanda ligin en çok gol atan takım konumunda bulunuyor. AZ Alkmaar ise yaptığı 8 maçta 13 gol kaydetti.

3 futbolcu cezalı

Galatasaray'da, Az Alkmaar maçında 3 futbolcu sarı kart cezasından dolayı sahada olamayacak. Sarı-kırmızılılarda Ajax müsabakasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen görev alamayacak. Eyüp Aydın, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski, Eren Elmalı ve Arda Ünyay, UEFA listesinde yer almadığı için, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs da sakatlıklarından dolayı kadroda olmayacak. Aslan'da ayrıca Dries Mertens ile Yunus Akgün ise sarı kart sınırında yer alıyor.

AZ Alkmaar'da ise Kristijan Belic cezası nedeniyle kadroda değil.

AZ Alkmaar ile 1 kez karşılaştı

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Aslan; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Hollanda takımlarına karşı deplasmanda kazanamayan Galatasaray, son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

AZ Alkmaar, Türkiye'den daha önce Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, 4 kez kazandı, 4 defa da berabere kaldı.

AZ Alkmaar, 11 puanla 19. sırada tamamladı

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg'u 3-2, Roma'yı 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.

Hollanda Ligi'nde 4. sırada

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 12 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 40 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor. AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu'nda oynuyor.

Joao Pinheiro düdük çalacak

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Joao Gonçalves olacak. Maçta Tiago Martins VAR, Juan Martinez Munuera da AVAR olarak görev alacak. - İSTANBUL