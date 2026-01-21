Haberler

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 10'a çıkartarak ilk 24 yolunda büyük avantaj elde etti.

  • Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Galatasaray, maç sonucuyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10'a çıkararak ilk 24 takım arasına girmek için avantaj elde etti.
  • Atletico Madrid, maç sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 puanda kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ATLETICO MADRID GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

İLK GOL KONUK EKİPTEN GELDİ

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TEMSİLCİMİZ SKORA DENGE GETİRDİ

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti.

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

BARIŞ ALPER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

ATLETICO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

61. dakikada önce sol kanattan açılan ortada içeri Koke topa zayıf bir vuruş yaptı, Abdülkerim çizgiden çıkardı. Devamında içeri bir orta daha açıldı, Pubill'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

SON SANİYELERDE ÇOK NET KAÇTI

90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı. Dönen topta bomboş durumdaki Eren Elmalı topu kaleye yollayamadı.

GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ndeki puanını 10 yaparak ilk 24'e girme anlamında kritik bir avantaj elde etti. Atletico Madrid ise 13 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Manchester City deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJY:

CİTY DEPLASMANINDA FARK YİYİP 24'ÜN ALTINA DÜŞER BİZİM PİSİCİKLER. MİYAVVV....

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarır58w6gm9nj:

yok abi yok. o son dakika golünü kaçırmayacaksın. onlar olsaydı o pozisyonda kesinlikle golü atardı. yinede teşekkürler Galatasarayım. bize heyecanlı bir akşam yaşattığın için

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Tebrikler gs 1 paun önemliydi

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Son dakikalarda saranın vurduğu kalecinin kurtardığı ama evrenin çok yavaş olduğu pozisyonu atsaydık bu maceralara gerek kalmazdı. Ayrıca Yunusun barışa al da at dediği pozisyonda Barış Frankfurt maçına benzer bir vuruşla topu daha dışına atmadaydı Galatasaray rahat alırdı maçı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu

Sıkıysa Yakala filmi akıllara geldi! 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak

Tapuda yeni dönem! 10 gün sonra zorunlu olacak
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek

Yüksek hızlı tren geliyor! İki büyükşehir arası 4,5 saate düşecek
İsrail ordusu Lübnan'da saldırı tehdidinde bulunduğu 5 beldeyi hedef aldı

İsrail ateşkesi ihlal edip böyle vurdu
ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu

Sıkıysa Yakala filmi akıllara geldi! 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Adliye çıkışında tekmeli yumruklu kavga

Polisin en çok olduğu noktalardan birinde, acımasızca saldırdılar