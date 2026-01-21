Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ATLETICO MADRID GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

İLK GOL KONUK EKİPTEN GELDİ

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TEMSİLCİMİZ SKORA DENGE GETİRDİ

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti.

BARIŞ ALPER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

ATLETICO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

61. dakikada önce sol kanattan açılan ortada içeri Koke topa zayıf bir vuruş yaptı, Abdülkerim çizgiden çıkardı. Devamında içeri bir orta daha açıldı, Pubill'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

SON SANİYELERDE ÇOK NET KAÇTI

90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı. Dönen topta bomboş durumdaki Eren Elmalı topu kaleye yollayamadı.

GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ndeki puanını 10 yaparak ilk 24'e girme anlamında kritik bir avantaj elde etti. Atletico Madrid ise 13 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Manchester City deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.