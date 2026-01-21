Haberler

Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırlayacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

  • Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında ilk 11'inde Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper ve Osimhen yer alıyor.
  • Atletico Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında ilk 11'inde Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth ve Alvarez yer alıyor.
  • Galatasaray ile Atletico Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edecek.

MAÇ SAAT 20.45'TE

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke, Barrios, Almada, Sörloth, Alvarez.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıi.turkum:

ideal kadro 2/1 bizim olur

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla

