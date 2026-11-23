Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın İngiltere ekibi Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 345. karşılaşmasına çıkacak.

Avrupa serüvenine 1956-1957 sezonuyla başlayan ve farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 116 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 344 maçta boy gösterdi. Aston Villa da Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele edeceği 117. takım olacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 123'ünden galibiyetle ayrılırken 131 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 476 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 527 gole engel olamadı.

"Devler Ligi"nde 19. sezon

Galatasaray, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 19. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 18 kez boy gösterdi. Galatasaray, 10 kez elemeleri geçerek, 8 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020, 2025-2026 ile bu sezon ise doğrudan bilet aldı.

"Kupa 1"de 174. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında yarın 174. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ise 138 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 48 galibiyet, 40 beraberlik, 85 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 189 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 292 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi aldı. Toplamda 75 gol atan sarı-kırmızılı takım, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

Son 34 Şampiyonlar Ligi maçında 9 galibiyet

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 34 müsabakada 9 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup/lig aşaması ve ileri turlarında geride kalan karşılaşmalarda 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı.

Son 43 Avrupa maçında gol oldu

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında yaptığı son 43 müsabakada en az 1 gol atıldı.

Sarı-kırmızılı takımın 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya temsilcisi Barcelona ile deplasmanda yaptığı mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşma, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol sesinin çıkmadığı son maç oldu.

Galatasaray'ın ardından çıktığı 43 maçta iki takımdan biri en az bir kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda 17'şer galibiyet ile mağlubiyet yaşadı. Dokuz karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Takımlar, toplamda 157 kez skor tabelasını değiştirmeyi başardı.

Galatasaray, gol sesinin duyulduğu 43 maçlık süreçte 76 kez fileleri sarsarken, kalesindeki 81 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 7 mücadelede kalesini gole kapatmayı başarırken, 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

"Devler Ligi"nde son 12 iç saha maçının 9'unda yenilmedi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 iç saha maçının 9'unda mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 21 kez ağları sarsan Galatasaray, 18 kez de kalesinde gol gördü.

Avrupa kupalarında son 13 iç saha maçının 8'ini kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha mücadelelerinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile İspanya devi Barcelona'ya yenildi.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Galatasaray'ın Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 138 36 32 70 147 239 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 104 40 36 28 168 141 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 344 123 90 131 476 527

Kaynak: AA