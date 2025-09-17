Haberler

Galatasaray, Alman takımlarına karşı 33. kez sahaya çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Eintracht Frankfurt'a konuk olacak Galatasaray, Alman ekipleriyle 33. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı 32 maçın 19'unda yenilmedi. Alman temsilcileriyle yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan Galatasaray, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünde ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, ilki 1964 yılında UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Magdeburg ile yaptığı maçla başlayan rekabette Alman takımlarına 33 gol attı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 53 gole engel olamadı.

Deplasman performansı daha etkili

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda Alman ekiplerine karşı iç sahaya göre daha etkili bir performans sergiledi.

Alman takımlarını 15 kez konuk eden sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Fileleri 13 kez havalandıran "Cimbom", rakiplerinin 19 golüne engel olamadı.

Sarı-kırmızılı ekibin Alman takımlarıyla deplasmanda yaptığı maçlarda daha başarılı olması ise dikkati çekti. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'da çıktığı 17 müsabakada 5 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, toplamda 9 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar, 8 mücadeleden ise yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, dış sahada Alman takımlarına attığı 20 gole karşılık kalesinde 34 gol gördü.

Alman takımlarıyla son 6 randevuyu kazanamadı

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 6 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 6 mücadelede 5 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla yaptığı son 3 maçtan yenik ayrıldı.

Frankfurt'a karşı kaybetmedi

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevusuna çıkacak.

İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti. Almanya'da yapılan ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol yemediği Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Alman takımı ise Türk takımlarına karşı çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Galatasaray'ın yanı sıra Sakaryaspor (2), Fenerbahçe (3) ve Beşiktaş (1) ile yapılan söz konusu maçlarda 13 gol atan Eintracht Frankfurt, kalesinde 7 gol gördü.

Alman takımlarına karşı maçlar

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla oynadığı maçlar şöyle:

SezonOrganizasyonMaçSkor
1964-1965Kupa Galipleri KupasıMagdeburg-Galatasaray1-1
1964-1965Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Magdeburg1-1
1964-1965Kupa Galipleri KupasıMagdeburg-Galatasaray1-1
1972-1973Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-Bayern Münih1-1
1972-1973Şampiyon Kulüpler KupasıBayern Münih-Galatasaray6-0
1985-1986Kupa Galipleri KupasıUerdingen-Galatasaray2-0
1985-1986Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Uerdingen1-1
1991-1992Kupa Galipleri KupasıStahl-Galatasaray1-2
1991-1992Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Stahl3-0
1991-1992Kupa Galipleri KupasıWerder Bremen-Galatasaray2-1
1991-1992Kupa Galipleri KupasıGalatasaray-Werder Bremen0-0
1992-1993UEFA KupasıEintracht Frankfurt-Galatasaray0-0
1992-1993UEFA KupasıGalatasaray-Eintracht Frankfurt1-0
1997-1998UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Borussia Dortmund0-1
1997-1998UEFA Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund-Galatasaray4-1
1999-2000UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Hertha Berlin2-2
1999-2000UEFA Şampiyonlar LigiHertha Berlin-Galatasaray1-4
1999-2000UEFA KupasıBorussia Dortmund-Galatasaray0-2
1999-2000UEFA KupasıGalatasaray-Borussia Dortmund0-0
2007-2008UEFA KupasıGalatasaray-Bayer Leverkusen0-0
2007-2008UEFA KupasıBayer Leverkusen-Galatasaray5-1
2008-2009UEFA KupasıHertha Berlin-Galatasaray0-1
2008-2009UEFA KupasıHamburg-Galatasaray1-1
2008-2009UEFA KupasıGalatasaray-Hamburg2-3
2012-2013UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Schalke 041-1
2012-2013UEFA Şampiyonlar LigiSchalke 04-Galatasaray2-3
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Borussia Dortmund0-4
2014-2015UEFA Şampiyonlar LigiBorussia Dortmund-Galatasaray4-1
2018-2019UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Schalke 040-0
2018-2019UEFA Şampiyonlar LigiSchalke 04-Galatasaray2-0
2023-2024UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Bayer Münih1-3
2023-2024UEFA Şampiyonlar LigiBayern Münih-Galatasaray2-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
title
