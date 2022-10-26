Galatasaray işin peşini bırakmadı! Herkes GS TV'de yayınlanan Ali Palabıyık haberini konuşuyor

Galatasaray cephesinin Alanyaspor maçında düdük çalan Ali Palabıyık'a tepkisi devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak GS TV'de "Ali Palabıyık Rezaleti" başlığıyla yayınlanan haberde deneyimli hakemin yönettiği Galatasaray maçlarındaki tartışmalı kararları yeniden hatırlattı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası sarı-kırmızılı cephede mücadelenin hakemi Ali Palabıyık'a büyük tepki gösterilirken, GS TV'de deneyimli hakemi hedef alan bir haber yayınlandı.

PALABIYIK'IN DÜDÜK ÇALDIĞI MAÇLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Galatasaray'da Alanyaspor maçı sonrası Başka Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Teknik Direktör Okan Buruk yaptığı açıklamalarla hakem Ali Palabıyık'ı hedef almıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak GS TV'de "Ali Palabıyık Rezaleti" başlığıyla yayınlanan haberde deneyimli hakemin geçmiş Galatasaray maçında verdiği tartışmalı kararları kamuoyuna hatırlattı.

GS TV'de yayınlanan haberde örnek gösterilen maçlar şöyle: