Galatasaray, Alanyaspor'u Yenerse Rekor Kıracak

Güncelleme:
Galatasaray, yarınki Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un yönetimindeki ekip, 6'da 6 yaparak tarihindeki en iyi başlangıcı tekrarlama peşinde.

Galatasaray, yarınki Corendon Alanyaspor karşılaşmasını kazanarak, Süper Lig'in ilk 7 haftasındaki en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde kırdığı rekorlara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, yarın ligin 7. haftasında Alanyaspor'a konuk olacağı maçı kazanmaları halinde 7'de 7 yaparak, Galatasaray tarihindeki en iyi Süper Lig başlangıcını gerçekleştirecek.

Diğer sezonlara göre daha iyi gol averajına sahip

Galatasaray, bu sezon 6'da 6 yaptığı diğer iki sezona göre daha iyi bir gol averajı yakaladı.

Bu sezon ligin ilk 6 haftasında çıktığı maçlarda 18 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde de gördüğü 2 golle 16 gol averajına sahip oldu.

Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunun ilk 6 maçında 20 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, yediği 5 golle 15 gol averajına ulaşmıştı.

Yine tecrübeli teknik adam Okan Buruk'un yönetiminde geçen sezon da 15 gol atan ve 5 gol yiyen Galatasaray, aynı şekilde 15 gol averajına sahip olmuştu.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ulaştığı 16 gol averajıyla diğer sezonlara göre daha başarılı bir başlangıç yaptı.

Okan Buruk, kendi rekorunu geliştirmek istiyor

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, daha önce Galatasaray tarihinde kırdığı rekoru geliştirmek için Alanyaspor karşısına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçti ve sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör oldu.

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor karşısında galip gelerek kendi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

Üst üste 4 maç daha kazanırsa Fenerbahçe'yi yakalayacak

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 4 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekoruna ortak olacak.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru egale edecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
