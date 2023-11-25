Galatasaray, Alanyaspor'u konuk etti

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasında 4 değişikliğe gitti. Kerem Aktürkoğlu 2'nci kez yedek oturdu. Ndombele iç sahada ilk kez 11'de yer aldı. Muslera ve Sanchez kart sınırında. Galatasaray, son 22 maçtır evinde yenilmiyor. Abdülkerim Bardakcı dinlendirildi. Okan Buruk ile Fatih Tekke 3'üncü kez rakip oldu. Alanyaspor'da 5 değişiklik yapıldı.

Süper Lig'in 13'üncü haftsında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serhan Ok yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynanan Hatayspor maçının 11'ine göre Alanyaspor karşılaşmasında 4 değişikliğe gitti. Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor deplasmanında forma giyen Abdülkerim Bardakcı, Oliveira, Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu yerine Kaan Ayhan, Ndombele, Barış Alper Yılmaz ve Mertens'e görev verdi. Karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Sanchez, Kaan Aynan ve Kazımcan Karataş'tan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira görev veren Buruk, Torreira'nın yanına iç sahada ilk kez 11'de Ndombele'ye görev verdi. Hücum hattının sağ kanadında Barış Alper Yılmaz, orta alanda Mertens ve sol kanatta ise Zaha'ya görev veren tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Alanyaspor karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Muslera - Boey, Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Torreira, Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Zaha, Icardi"

KEREM BU SEZON 2'NCİ KEZ YEDEK

Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşılaşması ile birlikte 2023-2024 yılında sarı-kırmızı formayla 2'nci kez yedek oturdu. Galatasaray'ın hem lig hem de Avrupa olmak üzere toplamda oynadığı 22 karşılaşmada da forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un da kararı ile birlikte milli ara sonrası ilk maç olan Alanyaspor karşılaşmasında yedek soyundu. Kerem Aktürkoğlu en son 5'inci hafta oynanan Başakşehir karşılaşmasında yedek başlamış ve oyuna sonradan dahil olmuştu.

NDOMBELE İÇ SAHADA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan bedelsiz olarak kiraladığı Tanguy Ndombele, sarı-kırmızılı formayla taraftarı önünde ilk kez 11'de bir maça çıktı. Ndombele, ligin 8'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıkmıştı.

MUSLERA VE SANCHEZ KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Davinson Sanchez, Alanyaspor maçı öncesinde kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanacak Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SARI-KIRMIZILAR 22 MAÇTIR EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta da mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 2'nci haftasında sahasında Giresunspor'a karşı alan Galatasaray, bu periyottan sonra sahasında çıktığı 22 karşılaşmada hiç kaybetmedi. Sarı-kırmızılı ekip, 22 karşılaşmada 20 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DİNLENDİRİLDİ

Galatasaray'ın 29 yaşındaki stoperi Abdülkerim Bardakcı, Alanyaspor maçında kadroda yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle tecrübeli savunmacıya kadroda yer vermedi. Buruk, Abdülkerim Bardakcı yerine Kaan Ayhan'a stoperde görev verdi. Tecrübeli teknik adam, Abdülkerim Bardakcı için risk almadıklarını ve çarşamba günü oynanacak Manchester United maçını düşündüklerini ifade etti.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 3'ÜNCÜ KEZ RAKİP OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar toplamda 2 kez birbirlerine rakip oldu. Bu 2 karşılaşmada da Okan Buruk üstün ayrılan taraf oldu. Geçen sezon Galatasaray, Fatih Tekke'li İstanbulspor'u önce ligin 14'üncü haftasında sahasında 2-1, sonrasında da ligin 32'nci haftasında deplasmanda 2-0 ile mağlup etmişti.

ALANYASPOR'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan Gaziantep FK maçının 11'ine göre Galatasaray karşılaşmasına 5 değişikliğe gitti. Tekke, Gaziantep FK maçında oynayan Augusto, Yusuf Özdemir, Richard, Novais ve Cordova'ya sarı-kırmızılı ekip karşısında ilk 11'de şans vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Lima, Fer, Sisto, Oğuz Aydın ve Carlos Eduardo'ya görev verdi.

Alanyspor, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

"Ertuğrul Taşkıran - Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Lima, Balkovec, Fer, Janvier, Sisto, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Eduardo"