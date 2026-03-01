Galatasaray, Alanyaspor'u geçerek ligdeki iç saha yenilmezliğini 31 maça taşıdı

GALATASARAY, Süper Lig'in 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor 'u 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Bu sonucun ardından 58 puana ulaşan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. RAMS Park'ta oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Galatasaray, ilk yarım saatlik bölümde pozisyon üretmekte zorlandı. Ardından daha dengeli bir oyun sergileyen Galatasaray, 45+2'nci dakikada Sacha Boey'in ayağından bulduğu golle devreye önde girdi: 1-0. İkinci yarının başında Alanyaspor, 49'uncu dakikada Steve Mounie'nin kafa golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Galatasaray, 58'inci dakikada Lucas Torreira ile tekrar öne geçerken, 83'üncü dakikada ise Victor Osimhen'in golüyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 3-1'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 58 puana ulaştı ve Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı.

İÇ SAHADA YENİLMEYİ UNUTTU

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçıyla birlikte Süper Lig'deki iç saha yenilmezlik serisini 31 maça çıkardı. Ligde son iç saha yenilgisini 2023-2024 sezonunda, 19 Mayıs'ta oynanan Fenerbahçe derbisinde 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, bu maçın ardından çıktığı 31 karşılaşmada da yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 31 maçın 25'ini kazanırken, 6 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Öte yandan Galatasaray, bu sezon iç sahada oynadığı 13 maçın 10'unda 3 veya üzeri goller atarken, yalnızca Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantep FK maçlarında bu sayılara ulaşamadı.

SÜPER LİG'DE ALANYASPOR'A KARŞI 7 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a karşı oynadığı son 7 maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısındaki son yenilgisini 2021-2022 sezonunda, 19 Eylül'de iç sahada oynanan karşılaşmada 1-0'lık skorla aldı. Bu mağlubiyetin ardından Alanyaspor ile 9 kez karşılaşan Galatasaray, ilk 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, sonrasında oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak rakibine karşı 7 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

SACHA BOEY 2 YILI AŞKIN ARADAN SONRA SÜPER LİG'DE GOL ATTI

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Fransız sağ beki Sacha Boey, 2 yılı aşkın aradan sonra Süper Lig'de gol sevinci yaşadı. Devre arasında Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadroya dahil edilen Boey, sarı-kırmızılı formayla 6'ncı maçına Corendon Alanyaspor mücadelesiyle birlikte çıktı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Sacha Boey, 45+2'nci dakikada fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2'nci golüne imza attı. İlk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçındaki Juventus mücadelesinde atan Fransız sağ bek, Süper Lig'de yaklaşık 2,5 yıl sonra gol sevinci yaşamış oldu. Sacha Boey, Süper Lig'de son olarak 2023-2024 sezonunda, Galatasaray forması giydiği dönemde 8 Aralık'taki Adana Demirspor mücadelesinde fileleri havalandırmıştı.

LUCAS TORREIRA KARİYERİNDE 2'NCİ KEZ BİR LİG MAÇINDA HEM GOL HEM ASİST YAPTI

Sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Corendon Alanyaspor filelerini havalandırarak bu sezon 3'üncü golünü kaydetmiş oldu. Mauro Icardi ve Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Torreira, mücadelenin 58'inci dakikasında ağları sarsarak 3'üncü kez gol sevinci yaşadı. Aynı zamanda 45+2'nci dakikada Sacha Boey'in golünde pası veren isim olan Uruguaylı orta saha, hem gol hem asist yaparak geceye damga vurdu. Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 21, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve Turkcell Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplam 35 maçta görev yapan Torreira, son golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda, 4 Şubat'taki İstanbulspor karşılaşmasında kaydetmişti. Uruguaylı orta saha, Süper Lig'de ise 22 Eylül'deki TÜMOSAN Konyaspor maçında fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan Lucas Torreira, profesyonel futbolculuk kariyerinde 2'nci kez bir lig maçında hem gol hem asist yaptı. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha önce 2021-2022 sezonunda, 19 Aralık'ta Fiorentina formasıyla Sassuolo'ya karşı oynanan karşılaşmada bir gol ve bir asistlik performans sergilemişti.

VICTOR OSIMHEN SAYMAYA DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin 27 yaşındaki Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor'u da boş geçmeyerek bu sezonki 17'nci golünü kaydetti. Alanyaspor maçıyla birlikte Osimhen, Süper Lig'de 17, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 olmak üzere toplam 25 resmi karşılaşmada forma giydi. Devler Ligi'nde 7 golü bulunan Nijeryalı santrfor, Alanyaspor maçının 83'üncü dakikasında ağları havalandırarak ligdeki gol sayısını 10'a yükseltti. Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Lucas Torreira'nın golünde servisi yapan Osimhen, bu sezonki asist sayısını da 6'ya çıkardı. Sarı-kırmızılı formayla son 6 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Nijeryalı oyuncunun tüm asistleri de bu periyotta geldi.

VICTOR OSIMHEN'DEN İLKAY GÜNDOĞAN'A KAPTANLIK JESTİ

Galatasaray'da Victor Osimhen, Corendon Alanyaspor maçında kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a bırakarak jest yaptı. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Lucas Torreira, 79'uncu dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyundan alınırken pazubendi de tecrübeli orta sahaya bıraktı. İlkay Gündoğan ise kaptanlık pazubendini Victor Osimhen'e götürdü. Nijeryalı oyuncu bandı takmayı kabul etmeyerek İlkay Gündoğan'ın koluna taktı. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Victor Osimhen, kaptanlık pazubendini İlkay Gündoğan'a vermesi hakkında, "Bana getirdiği zaman doğrusu garip geldi. Bize liderlik yapması için ben de geri verdim ona. Orta sahaya her girdiğinde bize yardımcı olan, çok saygıdeğer ve sevgiyi hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Bana vermesi o yüzden garip geldi ve ben de kabul etmeyip, gösterdiğim saygı ve duyduğum sevgiden dolayı bize liderlik etmesi için geri iade ettim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı