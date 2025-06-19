Galatasaray'a yıldız kaleciden kötü haber

Galatasaray'a yıldız kaleciden kötü haber
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Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United'a transfer olmak istediğini açıkladı. Galatasaray'ın da gündeminde olan kaleci için Aston Villa, 40 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Emiliano Martinez'in güncel piyasa değeri 20 milyon euro ve Aston Villa ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Adı bir süredir Süper Lig devi Galatasaray ile de anılan yıldız kaleci Emiliano Martinez hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Aston Villa'nın tecrübeli kalecisi Emiliano Martinez, Manchester United'a transfer olma isteğini kulüp yönetimine iletti. Arjantinli file bekçisinin bu talebine Aston Villa cephesi olumlu yaklaştı.

40 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Aston Villa, Emiliano Martinez için 40 milyon euro bonservis bedeli talep ederken Manchester United'ın ise Andre Onana ile yoluna devam edip etmeyeceği henüz belli değil.

Galatasaray'a yıldız kaleciden kötü haber

20 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Emiliano Martinez'in kulübü Aston Villa ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli kaleci, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrası kaleyi devralması muhtemel adaylar arasında yer alıyor.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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