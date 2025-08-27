Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber

Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Leroy Sane kadroya alınmadı. Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, bu konuyla ilgili, "Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak." dedi.

Almanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile zorlu müsabakalarda karşı karşıya gelecek.

LEROY SANE KADRODA YOK

Almanya Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, 23 kişilik aday kadroda yer almadı.

''DÜŞÜK SEVİYELİ LİGDE OYNUYOR''

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin artık düşük seviyeli bir ligde oynadığını belirterek "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum."dedi.

"SANE İLE KONUŞTUM"

Sane ile konuştuğunu söyleyen Alman teknik adam, "Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fenerbahçe'yi Benfica'yı elemesi takdirde büyük bir para ödülü bekliyor

Benfica'yı elemesi takdirde Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu '1915 olayları soykırımdır' dedi, Türkiye'nin tepkisi sert oldu

Netanyahu'nun skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.