Galatasaray'a transfer olması pahalıya patladı! Leroy Sane'yi yıkan haber

Almanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile zorlu müsabakalarda karşı karşıya gelecek.

LEROY SANE KADRODA YOK

Almanya Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamada aday kadrosunu duyurdu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, 23 kişilik aday kadroda yer almadı.

''DÜŞÜK SEVİYELİ LİGDE OYNUYOR''

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin artık düşük seviyeli bir ligde oynadığını belirterek "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum."dedi.

"SANE İLE KONUŞTUM"

Sane ile konuştuğunu söyleyen Alman teknik adam, "Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık. Bu yüzden ondan belli istatistikler bekliyorum. Bunları yaptığı takdirde yeniden bizimle olacak." ifadelerini kullandı.