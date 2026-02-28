Galatasaray'a elenen Juventus'ta yaprak dökümü! Tam 6 ayrılık birden
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus, 6 futbolcu ile vedalaşacak. Torino ekibi, performansından memnun olunmayan Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray'a elenen Juventus'ta sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak.
6 OYUNCU İLE VEDALAŞILACAK
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, sezonun sona ermesiyle birlikte 6 futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, ligde liderin 18 puan gerisinde olan siyah-beyazlılarda gelecek sezon büyük bir yapılanma yapılacağı aktarıldı.
İŞTE O OYUNCULAR
Haberde, bu doğrultuda performansından memnun olunmayan Juventus'un Juan Cabal, Vasilije Adzic, Teun Koopmeiners, Edon Zhegrova, Lois Openda ve Di Gregorio ile sezon sonunda vedalaşılacağı ifade edildi.
KENAN VE MCKENNIE TAKIMDA KALACAK
Öte yandan haberin devamında, siyah-beyazlı ekibin gelecek sezon Kenan Yıldız ve Weston McKennie'yi ne olursa olsun takımdan göndermeyeceği dile getirildi.