Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush

Galatasaray'a çılgın öneri: 75 milyon euroluk Marmoush
Galatasaray, ünlü menajer George Gardi'nin önerisi ile gündeme gelen Omar Marmoush için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, City'e 75 milyon euro bedelle transfer olan yıldız ismi sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

  • Menajer George Gardi, Manchester City'den ayrılması beklenen Omar Marmoush'u Galatasaray'a önerdi.
  • Galatasaray, Omar Marmoush için Manchester City'ye sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
  • Omar Marmoush, Manchester City'ye 1 yıl önce Eintracht Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da çok çarpıcı bir gelişme yaşandı.

GARDI'DEN GALATASARAY'A MARMOUSH ÖNERİSİ

HT Spor'da yer alan habere göre; Ünlü menajer George Gardi, 75 milyon euro bedelle transfer olduğu Manchester City'de beklediği süreleri alamayan ve takımdan ayrılması beklenen golcü oyuncu kanat forvet oyuncusu Omar Marmoush'u Galatasaray'a önerdi.

İLK HEDEFİ İNGİLTERE'DE KALMAK

Manchester City'den geçici olarak ayrılmaya yanaşan Omar Marmoush'un önceliği ise İngiltere Premier Lig'de kalmak. Aston Villa ve Tottenham'ın radarında olan Marmoush'un Türkiye'ye sıcak bakıp bakmayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY'IN HEDEFİ KİRALAMA

Galatasaray, Gardi'den gelen bu öneri sonrası Manchester City'e yıldız oyuncu için sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

MANCHESTER CITY 75 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

1 yıl önce Eintrach Frankfurt'tan 75 milyon euro karşılığında City'e gelen Marmoush, bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkıp sadece 389 dakika süre alabildi. Mısırlı yıldız, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

