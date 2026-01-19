Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'a beklenen müjdeli haber geldi. Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, 1 aylık aranın ardından İstanbul'a döndü.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İstanbul'a gelen Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi bu akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid ile maçında sahada olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki golcü, 12 gol atmayı başardı.

Osimhen'in antrenmandaki görüntüsü: