Haberler

Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

Galatasaray'da Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi takımla birlikte idmanda yer aldı.

  • Victor Osimhen, 1 aylık aranın ardından İstanbul'a döndü.
  • Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
  • Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 16 maçta 12 gol attı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'a beklenen müjdeli haber geldi. Ülkesi Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, 1 aylık aranın ardından İstanbul'a döndü.

TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

İstanbul'a gelen Victor Osimhen, Atletico Madrid maçı öncesi bu akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Yıldız oyuncunun çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid ile maçında sahada olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki golcü, 12 gol atmayı başardı.

Osimhen'in antrenmandaki görüntüsü:

Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de arılan ateşkes anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli

Suriye'deki ateşkesle ilgili Erdoğan'dan çarpıcı uyarı
Atlas Çağlayan cinayetinde yeni gelişme! 3 kişi tutuklandı

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Kan donduran cinayette yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz

Kan donduran vahşetle ilgili ilk yorumu geldi! Mesajı çok net
Ufuk Özkan'a influenza teşhisi kondu: Vaktimiz daralıyor

Kardeşi, yeni hastalığı "Vaktimiz daralıyor" diyerek duyurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeki Anti:

Sanki Osimhen kurtaracak takımı.. Takım genel olarak sapır sapır dökülüyor hiç bir ara bu takıma iyi gelmiyor. Hocası zaten aklı başka yerlerde ben hiç bir başarı beklemiyorum..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Dünya onları konuşuyor! 'Kertenkele Ailesi' kısa sürede fenomen oldu

Kertenkeleye benzetip alay ettikleri aile artık paraya para demiyor
Eliyle domuz yakalayıp ceza yiyen vatandaşa güzel haber

Yaban domuzunu eliyle yakalayan vatandaşa güzel haber
Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi

Yoğun kar yağışı! 3 ilin birbiriyle bağlantısı kesildi
Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia

Nihat Kahveci'den Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı iddia
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı

90+5'te kahreden gol! Galibiyeti saniyelerle kaçırdılar