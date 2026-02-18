Haberler

Galatasaray 63 yıllık geleneğini sürdürdü
Güncelleme:
Juventus'u 5-2 deviren Galatasaray, İtalyan takımlarına karşı sahasında oynadığı son 13 maçta 9 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar evinde İtalyan ekiplerine karşı en son 23 Ocak 1963 tarihinde kaybetti.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u 5-2 yendi.
  • Galatasaray, 23 Ocak 1963'ten beri iç sahada İtalyan takımlarına yenilmedi.
  • Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray, RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963 tarihinde oynanan Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final ilk maçında evinde Milan'a 3-1 kaybettikten sonra iç sahada İtalyanlara yenilmedi.

13 MAÇTA 9 GALİBİYET

Cimbom, söz konusu 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Aslan, evinde İtalya temsilcileriyle yaptığı müsabakalarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, 14 golü kalesinde gördü.

RÖVANŞ NE ZAMAN?

Bu karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Torino'da oynanacak. Galatasaray, iki farklı mağlubiyet dahi alması durumunda adını üst tura yazdıracak.

