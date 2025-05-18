Galatasaray, 5. Yıldızı Kazandı: Okan Buruk Sevinç İçinde

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, birincisi oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir süre onlarla birlikte emek verdik ve sonunda da şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla 2 tane kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk" dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Hak ettikleri bir şampiyonluk olduğunu ifade eden Buruk, "Maçtan çok sezonu değerlendireyim. Maçı bitirdiğimiz oyun belki bizim sezonun sonuna damga vurduğumuz, dominant, topun bizde olduğu, oynamak ve kazanmak isteyen, savunmada ve hücumda iyi işler yapan bir takım olarak, oyun ve puan olarak her türlü hak ettiğimiz bir şampiyonluğu bugün tekrar gösterdik. Mutluyum, birincisi oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Çok uzun bir süre onlarla birlikte emek verdik ve sonunda da şampiyon olmayı başardık. Hafta içi Türkiye Kupası'nı kazandık. 4 gün arayla 2 tane kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk. Onun yanında bir gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu gerçekten çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Taraftarımıza da her zaman olduğu gibi bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sezonun başından sonuna kadar aşağı yukarı kapalı gişe oynadık. Deplasmanlarda bizi gelip desteklediler. Havaalanında beklediler, sokakta beklediler. Onların yüzündeki mutluluğu görmek gerçekten benim için çok büyük bir mutluluk. Çünkü onlara olan sorumluluğumuzu yerine getirmek, Galatasaray taraftarının sokakta göğsünü gere gere gezmesi, Galatasaray camiasının yeni taraftarlar kazanması… Bence son 3 seneye baktığımızda kazandığımız kupaların yanında inanılmaz taraftar kitlesi de kazandık. Bunda tabii ki oyuncularımızın çok büyük bir emeği var. Belki ilk 2 sene lokomotif Icardi'ydi, bu sene lokomotif Osimhen'di. Özellikle son bölüme girdiğimizde bu takımdaşlığın daha da yükseldiğini net bir şekilde gördüm. O yüzden Muslera'nın attığı golde sahaya koşmaları, birbirlerine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduklarını gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur. O yüzden oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Bizi de burada gururlandırıyorlar. Buraya da beni şampiyon hoca olarak çıkartıyorlar. O yüzden tekrar oyuncularıma teşekkür ediyorum" yorumlarında bulundu.

'5'İNCİ YILDIZI KAZANDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

5'inci yıldızı kazanmanın sevincini yaşadığını ifade eden Buruk, "Birincisi hedefimiz hep Galatasaray ile şampiyon olmak. Ama Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz Avrupa'da. Belki bu formla, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine bir final çıkartabilirdik. Ama maalesef ocak ve şubat ayı bizim çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu senenin en önemli şeylerinden biri 5'inci yıldızı kazanmaktı. 5'inci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum. Bu 3 şampiyonluk bana nasip oldu" diye konuştu.

Öte yandan Okan Buruk'un basın toplantısında konuştuğu sırada sarı-kırmızılı futbolcular toplantıyı bastı. Futbolcularla beraber eğlenen Buruk, 5'inci yıldızı coşkuyla kutladı.