Üye Girişi
Haberler

En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 3-0 öne geçmesine rağmen Kasımpaşa ile sahasında 3-3 berabere kalan Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesinden sonra bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmadan yıllar sonra puan kaybederek ayrıldı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın 3-3 bitmesiyle 41 yıl sonra bir ilki yaşadı.

3-0'DAN 3-3'E GELDİ

Aslantepe'de oynanan karşılaşmaya oldukça iştahlı başlayan Aslan, taraftarının da büyük desteğiyle birlikte kısa sürede farkı yakaladı. Osimen (2) ve Icardi'yle Cim Bom, 34'te farkı 3-0'a getirdi. Yeni transfer Victor Osimhen, 20 ve 28'inci dakikalarda attığı gollerden sonra sahneye 34'te Mauro Icardi çıktı ve skor 3-0 oldu. Ancak Galatasaray, farka gitmesi beklenen mücadele, şok bir sonuçla 3-3 bitti. Kasımpaşa'nın gollerini ise 44. dakikada Mamadou Fall, 83. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic ve 90+5. dakikada Nuno Da Costa attı.

Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı

1983'TEN SONRA İLK KEZ

90+5. dakikada Nuno Da Costa'nın golüyle 2 puan kaybeden Aslan, taraftarını üzdü. Cim Bom ayrıca 1983'teki 4-1 öne geçilen Fenerbahçe maçının 4-4 sona ermesi sonrasında bir ilki yaşayarak 3-0'lık fark yakaladığı bir karşılaşmada yıllar sonra ilk kez puan kaybı yaşadı. Bu sezon ligde ilk kez puan kaybeden lider Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7'ye yükseltti.

En son Fenerbahçe maçında olmuştu! Galatasaray, 41 yıl sonra bir ilki yaşadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Victor Osimhen Mauro Icardi Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe Okan Buruk Kasımpaşa Kasımpaşa Futbol Spor

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı
Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });