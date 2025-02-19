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Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde

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Galatasaray, AZ Alkmaar'a 4-1 kaybettiği UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçının rövanşında seyircisinin önüne tur atlamak için çıkacak. Sarı-kırmızılılar, adını bir üst tura yazdırarak 37 yıl sonra bir ilke imza atmayı hedefliyor. Cimbom, UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turu ilk maçında 3-0 kaybettiği Neuchatel Xamax'ı İstanbul'da 5-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı İstanbul'da ağırlayacak Galatasaray, yeni bir Neuchatel Xamax başarısı yakalamanın peşinde.

TURLARSA 37 YIL SONRA BİR İLK OLACAK

UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, 9 Kasım 1988 tarihindeki rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, zorlu AZ Alkmaar müsabakasında da benzer bir başarıyı tekrarlamaya çalışacak. İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 37 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.

5 MAÇTAN SADECE 1'İNDE TURU GEÇTİ

AZ Alkmaar maçı öncesi Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarındaki istatistikleri, Hollanda ekibini tur için daha şanslı gösteriyor. Sarı-kırmızılı takım, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi kulvarlarında daha önce ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği 5 elemeli tur eşleşmesinden sadece birinde adını üst etaba yazdırabildi.

Galatasaray'ın ilk maçı deplasmanda 3 ve üzeri farkla kaybettiği Avrupa mücadelelerinde elediği tek takım, 1988-1989 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 3. turunda eşleştiği Neuchatel Xamax oldu. Benzer 4 eşleşmede ise sarı-kırmızılı takım, elenmekten kurtulamadı. Galatasaray, 5 eşleşmenin 2'sinde Hollanda temsilcisi PSV'ye karşı deplasmanda 3-0 ve 5-1'lik farklı mağlubiyetlerin ardından İstanbul'daki rövanş maçlarında turu getiren skoru alamadı.

BU 5 EŞLEŞMEDE ALINAN SONUÇLAR

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk maçı 3 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle;

  • 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur: PSV 0-3 (D) / 2-0 (Elendi)
  • 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur: Neuchatel Xamax 0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı)
  • 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası Yarı Final: Steaua Bükreş 0-4 (D) / 1-1 (Elendi)
  • 2012-13 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final: Real Madrid 0-3 (D) / 3-2 (Elendi)
  • 2021-22 Şampiyonlar Ligi 2. Tur: PSV 1-5 (D) /1-2 (Elendi)
Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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