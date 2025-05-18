Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Gaziantep'te Coşkulu Kutlamalar Yapıldı

Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti, Gaziantep'te Coşkulu Kutlamalar Yapıldı
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti. Gaziantep'te taraftarlar, coşkuyla kutlamalar yaptı.

SÜPER Lig'in 36'ncı haftasında sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın üst üste 3, toplamda 25'inci şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Gaziantep'te taraftarlar coşkulu kutlama yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Galatasaraylı taraftarlar Gaziantep Üniversitesi meydanında toplandı. Ellerinde meşale ve bayraklar ile tezahüratlar yapan taraftarlar, şehirde uzun araç konvoyları oluşturarak kutlama yaptı. Bazı taraftarlar ise, davul ve zurna eşliğinde uzun süre halaylar çekerek eğlendi. Eğlenen ve tezahürat yapan taraftarlar arasında Fenerbahçe formalı vatandaşların da olduğu görüldü.

Kutlamalar polis ekiplerinin önlemleri altında devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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