Galatasaray, 25. Şampiyonluğunu Güneydoğu Anadolu'da Coşkuyla Kutladı

Güneydoğu Anadolu bölgesinde Galatasaray taraftarları, takımlarının Kayserispor karşısında 3-0'lık galibiyetinin ardından 25. şampiyonluğunu kutladı.

Diyarbakır, Mardin ve Batman'da Galatasaray tarafları, takımlarının kendi evlerinde Rams Park'ta Kayserispor karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle birlikte 25. şampiyonluğuna ulaştı.

Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluk kutlamasını yaptı. Kutlama esnasında bazı futbol takımlarının taraftarları sarı-kırmızılı taraftarlara saldırıp arbede çıkardı. Taraflar arasındaki gerginlik polis ekiplerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Batman

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray tarafları, Batman'da coşkulu bir şekilde şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde bayraklar ve meşalelerle konvoylar oluşturan taraftarlar, şehir turu attı. Araçlarıyla korna çalarak kutlamalara katılan vatandaşlar, Galatasaray marşları eşliğinde uzun süre eğlendi. Güvenlik güçleri ise olumsuz bir durum yaşanmaması için bölgede önlem aldı.

Kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti. Taraftarlar, 25. kez Süper Lig şampiyonu olan takımlarını büyük bir gururla desteklediklerini dile getirdi.

Mardin

Mardin'de maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar, şampiyonluğu kutlamaya başladı. Üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp ve havai fişek patlatarak şampiyonluğu coşku içinde kutladı. Takımlarının lehine marş söyleyen taraftar, ellerinde Galatasaray bayraklarıyla tezahüratlarda bulundu. Bazı taraftarlar da araçlarıyla konvoy yaparak, bayraklarla şampiyonluk turu attı. Kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri ise rekabetin ötesine geçen dostluk görüntüleriydi. Bazı Fenerbahçe taraftarları da Galatasaraylılarla birlikte kutlamalara katılarak, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede, ezeli rakip taraftarlar bir araya gelerek centilmence eğlendi. - DİYARBAKIR