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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde laktat testi, pas çalışması ve dört takımlı turnuva ile antrenman yaptı. Yarın çift idmanla hazırlıklar sürecek.

Galatasaray, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında laktat testi ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Günün ikinci antrenmanı ise dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 6'ya 3 pas çalışmasıyla devam eden idman, dar ve geniş alanda pas çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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