STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir 61 puana, Galatasaray ise 48 puana yükseldi.

11'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in yanındaki Berkay Özcan'a bıraktığı topta, bu oyuncunun vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.

EFE ARDA KOYUNCU BAŞAKŞEHİR TARİHİNE GEÇTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasını tribünden takip etti. Alman çalıştırıcının yardımcısı Kenan Koçak da Kuntz ile birlikte tribünde yer aldı.