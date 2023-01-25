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G.Saray'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor! Icardi, şaka yapan arkadaşını affetmedi

Spor Haberleri

Giresun maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Mertens'in Yunus Akgün'e arkadan yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Icardi'nin Torreira ile yaşadığı şakalaşma da sosyal medyada gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da keyifler yerinde. Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren takımda antrenman öncesi Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Yapılan kutlamada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

G.Saray antrenmanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor! Mertens'ten sonra bir hareket de Icardi'den

MERTENS'TEN YUNUS'A ŞAKA

Antrenman öncesi yapılan kutlama GS TV'de canlı yayınlandı. Mertens'in Yunus'un kalçalarına dokunarak el şakası yapması anında sosyal medyada gündem oldu.

G.Saray antrenmanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor! Mertens'ten sonra bir hareket de Icardi'den

TORREIRA ŞUT ÇEKTİ, ICARDI TEKME ATTI

Bu görüntülerin ardından top kapma antrenmanında Torreira ve Icardi arasında da çok konuşulan bir şakalaşma yaşandı. Torreira, yakınındaki Icardi'nin ayağına sert şut çekti. Icardi de Torreira'nın kalçasına tekme attı. Futbolcular arasında gülüşmeler yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası birbirinden eğlenceli espriler yapıldı.

G.Saray antrenmanından ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor! Mertens'ten sonra bir hareket de Icardi'den

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Lucas Torreira Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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