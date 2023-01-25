G.Saray'dan ilginç görüntüler gelmeye devam ediyor! Icardi, şaka yapan arkadaşını affetmedi

Giresun maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'ın antrenmanında Mertens'in Yunus Akgün'e arkadan yaptığı hareket çok konuşulmuştu. Icardi'nin Torreira ile yaşadığı şakalaşma da sosyal medyada gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray'da keyifler yerinde. Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdüren takımda antrenman öncesi Berkan Kutlu'nun doğum günü kutlandı. Yapılan kutlamada ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

MERTENS'TEN YUNUS'A ŞAKA

Antrenman öncesi yapılan kutlama GS TV'de canlı yayınlandı. Mertens'in Yunus'un kalçalarına dokunarak el şakası yapması anında sosyal medyada gündem oldu.

TORREIRA ŞUT ÇEKTİ, ICARDI TEKME ATTI

Bu görüntülerin ardından top kapma antrenmanında Torreira ve Icardi arasında da çok konuşulan bir şakalaşma yaşandı. Torreira, yakınındaki Icardi'nin ayağına sert şut çekti. Icardi de Torreira'nın kalçasına tekme attı. Futbolcular arasında gülüşmeler yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası birbirinden eğlenceli espriler yapıldı.