Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Avrupa devleri Milan ve Barcelona, hazırlık maçlarında adeta gövde gösterisi yaptı. Serie A devi Milan, Avustralya ekibi Perth Glory karşısında sahadan 9-0'lık tarihi bir galibiyetle, Barcelona ise Güney Kore temsilcisi FC Seoul'ü 7-3 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Avrupa devleri Milan ve Barcelona, hazırlık maçlarında adeta gövde gösterisi yaptı.

MİLAN 9-0 YENDİ

Serie A devi Milan, Avustralya ekibi Perth Glory karşısında sahadan 9-0'lık tarihi bir galibiyetle ayrıldı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen İtalyan temsilcisi, rakibine nefes aldırmadı.

Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

BARCELONA 7-3 YENDİ

Günün bir diğer dikkat çeken hazırlık maçında ise La Liga devi Barcelona, Güney Kore temsilcisi FC Seoul'ü 7-3 mağlup etti. Karşılaşma boyunca tempoyu elinde tutan Katalan ekibi, hücum gücünü gözler önüne sererken savunmada zaman zaman açıklar verse de farklı galibiyet almayı başardı. İki karşılaşmada toplamda atılan 19 gol, futbolseverleri hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı.

Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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