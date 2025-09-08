Haberler

Futbolseverlere müjde! Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan maçı ücretsiz


UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'nın salı günü Trabzon'da oynayacağı Hırvatistan maçının biletleri ücretsiz olacak.

UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ümit Milli Futbol Takımı'nın salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı maç öncesi futbolseverlere müjdeli bir haber geldi.

MAÇ BİLETLERİ ÜCRETSİZ

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek. Maç günü stat gişesi de açık olacak.

MAÇ SAAT 20.00'DE

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Kazakistan Futbol Federasyonundan Bulat Sariyev'in düdük çalacağı müsabakada Sariyev'in yardımcılıklarını Sergei Vassyutin ve Yuriy Tikhonyuk üstlenecek. Teknik direktör Egemen Korkmaz yönetimindeki ay-yıldızlılar, grupta Hırvatistan, Macaristan, Litvanya ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

neden trabzon gelip güneydoğu da Diyarbakır'da yapsana, bütün gençler gitsin.. sosyal aktivite olur.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
