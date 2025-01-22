Futbolseverler müjde! Milli yıldızımızın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar öncesi futbolseverler için büyük bir müjde var. TRT 1 ve TRT Spor, Leipzig - Sporting Lizbon ve Real Madrid - Sturm Graz maçlarını şifresiz yayınlayacak.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken bu hafta 7. hafta maçları oynanıyor. Dün başlayan maçlar bugün de devam ediyor.
TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alan karşılaşmalarından olan ve milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid - Sturm Graz maçı da var.
22 Ocak Çarşamba
- 20:45 Leipzig - Sporting Lizbon (TRT 1)
- 23:00 Real Madrid - Sturm Graz (TRT 1)