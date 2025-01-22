Futbolseverler müjde! Milli yıldızımızın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken bu hafta 7. hafta maçları oynanıyor. Dün başlayan maçlar bugün de devam ediyor.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alan karşılaşmalarından olan ve milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid - Sturm Graz maçı da var.

22 Ocak Çarşamba