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Futbolseverler müjde! Milli yıldızımızın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanacak maçlar öncesi futbolseverler için büyük bir müjde var. TRT 1 ve TRT Spor, Leipzig - Sporting Lizbon ve Real Madrid - Sturm Graz maçlarını şifresiz yayınlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken bu hafta 7. hafta maçları oynanıyor. Dün başlayan maçlar bugün de devam ediyor.

TRT 1 ve TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı Şampiyonlar Ligi maçları arasında futbolseverlerin gündeminde yer alan karşılaşmalarından olan ve milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Real Madrid - Sturm Graz maçı da var.

22 Ocak Çarşamba

  • 20:45 Leipzig - Sporting Lizbon (TRT 1)
  • 23:00 Real Madrid - Sturm Graz (TRT 1)
Futbolseverler müjde! Milli yıldızımızın Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz yayınlanacak
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCafer Bostancı:

çokta önemli degil

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Haber Yorumlarısadece kadir:

saat 23 seansında PSG - M.city maçı var o daha keyifli diye düşünüyorum.

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