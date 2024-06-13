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Futbolseverler ekran başına! EURO 2024 heyecanı yarın başlıyor

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarın start alıyor. 31 gün sürecek olan turnuvada 24 milli takım mücadele edecek. Açılış maçı Münih'te oynanacak ve turnuvanın ev sahibi Almanya, İskoçya'yı ağırlayacak. Türkiye'nin de F Grubu'nda yer aldığı turnuvada, A Milli Futbol Takımı ilk maçını Gürcistan ile oynayacak. Şampiyonadaki tüm maçlar Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.

Bütün futbolseverlerin heyecanla beklediği Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, EURO 2024 yarın başlıyor.

BÜYÜK HEYECAN YARIN BAŞLIYOR

Yarın başlayacak turnuva, 31 gün sürecek. 24 milli takımın mücadele edeceği şampiyona, 14 Temmuz'daki final maçıyla sona erecek. EURO 2024, ev sahipliği yapacağı 51 karşılaşmayla sporseverleri adeta futbola doyuracak. EURO 2024'ün açılış maçı yarın Münih'te oynanacak.

MAÇLAR TRT'DE

Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında (TSİ) 22.00'de İskoçya'yı ağırlayacak. Şampiyonadaki tüm maçlar, Türkiye'de TRT'de yayımlanacak.

GRUPLARDAN 16 TAKIM ÇIKACAK

Avrupa Şampiyonası'nda 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup müsabakaları 26 Haziran Çarşamba gübü sona erecek. 29 Haziran'da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek. Turnuvada çeyrek final maçları 5 ve 6 Temmuz'da, yarı final karşılaşmaları ise 9 ve 10 Temmuz'da oynanacak. EURO 2024'ün şampiyonu, 14 Temmuz Pazar güne Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki final maçında belli olacak.

TÜRKİYE, F GRUBU'NDA

A Milli Futbol Takımı, F Grubu'nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ilk maçında Gürcistan ile 18 Haziran Salı günü Dortmund'da karşılaşacak. Milli takım, gruptaki ikinci müsabakasını 22 Haziran Cumartesi günü Portekiz ile Dortmund'da, üçüncü karşılaşmasını ise 26 Haziran Çarşamba günü Çekya ile Hamburg'da oynayacak.

Turnuvada gruplar ve mücadele edecek takımlar şöyle;

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya.

E Grubu: Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya.

F Grubu: Portekiz, Çekya, Gürcistan, Türkiye.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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