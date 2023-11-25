Futbolda dolandırıcılık davasında bomba iddia: Takip cihazı konulan para dolu çanta eski futbolcu Semih Kaya'ya gitmiş

Kamuoyunda "Fatih Terim Fonu" olarak lanse edilen futbolda dolandırıcılık davası ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ederken gazeteci Lube Ayar, "Fonun sonunu getiren olaylardan" biri diyerek ilginç bir iddia ortaya attı. Ayar, "Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış." dedi.

İstanbul'da banka müdürü Seçil Erzan ile birlikte 6 sanığın, aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmalarına başlanmıştı. Gazeteci Lube Ayar,davada adı geçen Galatasaraylı eski futbolcu Semih Kaya ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.

"ÇANTA DÖNMÜŞ DOLAŞMIŞ SEMİH KAYA'YA ULAŞMIŞ"

Lube Ayar açıklamasında, "Aksiyon filmi gibi bir detay anlatayım size. Fatih Terim fonunda değerlendirmesi için Seçil Erzan'a para veren iş insanlarından biri sonuncu ödemede çantaya takip cihazı koymuş. Çanta İstanbul'da dönmüş dolaşmış Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'ya ulaşmış." dedi.

"FONUN SONUNU GETİREN OLAYLARDAN BİRİ DE BU"

Ayar ayrıca, "Semih adamı aramış ve "siz beni takip mi ettiriyorsunuz?" diye üste çıkmaya çalışmış.. Adam da, "benim paramın sende ne işi var yahu?" diyerek ortalığı ayağa kaldırmış.. Fonun sonunu getiren olaylardan biri de bu.." ifadelerini kullandı.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük,Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.