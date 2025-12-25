Futbolda FETÖ soruşturması! Biri üst düzey 4 isim ifadeye çağrıldı

Kamuoyunda "2011 Yılında Futbolda Şike Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında 4 kişi ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lutfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlarından savunmaları alınacak.

ALİ KOÇ ŞİKAYETÇİ OLARAK YER ALIYOR

4 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Soruşturmada Ali Koç "şikayetçi" olarak yer alıyor."

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

3 Temmuz 2011'de başta Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere pek çok kişi şike suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uzun yıllar süren yargılama süreçleri sonunda açılan davalarda sadece Aziz Yıldırım hapis cezası almıştı. Daha sonra AYM yargılamanın tekrar edilmesine karar vermiş ve dava düşmüştü. Fenerbahçe, Beşiktaş, Sivasspor ve Eskişehirspor gibi kulüplerin soruşturmada adı geçmiş ve UEFA'dan ceza almışlardı. UEFA'nın cezaları dönemin TFF'sinin verdiği rapora göre kararlaştırdığı öğrenilmişti.

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

30 Eylül 1961 tarihinde Adana'da doğdu. Basketbola 1971 yılında Çukobirlik'te başladı. Ankara DSİ, Efes Pilsen, Galatasaray ve Ülkerspor'da oynadı.

1996 yılında basketbol oyunculuğunu bırakarak spor yöneticiliğine soyundu ve Ülkerspor genel menajerliği görevine başladı. Bu görevini 8 yıl sürdürdü.

2005 yılında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı tarafından TFF genel sekreterliğine getirildi. Sonraki TFF başkanları Haluk Ulusoy, Hasan Doğan, Mahmut Özgener ve Mehmet Ali Aydınlar dönemlerinde, Ocak 2012'ye kadar değişik görevler aldı.

6 Temmuz 2012 tarihinde getirildiği Galatasaray Sportif AŞ genel müdürlüğü görevinden 25 Ekim 2014 günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunun ardından ayrılma kararı aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi görevini yaptı. 27 Mayıs 2015'te Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday oldu ve 174 oydan 81'ini aldı ancak seçimi 93 oy alan Harun Erdenay'a kaybetti.