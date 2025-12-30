Eski Aliağa FK'lı İbrahim Yılmaz ve Tire FK'lı Doğukan Çınar tutuklandı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun başlatıp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında 26 Aralık'ta 29 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan İzmir kulüplerinden Aliağa FK'nın eski futbolcusu İbrahim Yılmaz ve Tire 2021 FK'da görev yapan Doğukan Çınar tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 şüpheliden 2'nci Lig ekibi Aliağa FK futbolcusu İbrahim Yılmaz ve 3'üncü Lig'de Tire 2021 FK forması giyen Doğukan Çınar'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklanırken, savcılığın sevk yazısında şüpheli İbrahim Yılmaz hakkında yapılan değerlendirmede bir yasal bahis sitesine üyeliği bulunan futbolcunun 12 Temmuz 2020-24 Mart 2024 tarihlerinde İstanbulspor, Eyüpspor ve 24 Erzincanspor kulüplerinde oyuncu olduğu zamanlarda toplam 88 adet kendi oynadığı müsabakaya kuponu olduğu kaydedildi. Aliağa FK, bahis nedeniyle 10 Kasım'da PFDK'ya sevkedilip 1 yıl hak mahrumiyeti alan İbrahim Yılmaz'ın sözleşmesini 22 Aralık'ta feshetmişti.

RAKİP LEHİNE OYNADI

Şüpheli Doğukan Çınar'ın 14 Ekim 2020'de Tekirdağspor Kulübü'nün oyuncusu olduğu, müsabakaya yedek başladığı, 57'nci dakikada oyuna girdiği ve maçın iki farklı sonucunu da kapsayan bahis türü olan çifte şans olarak beraberlik veya rakip takım kazanır şeklinde kupon yaptığı ifade edildi. Futbolcunun bu kupona 50 TL yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kupondan 591 TL kazandığı belirtilen sevk yazısında Çınar'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasa dışı bahis sitesinde yapılmış kupon resimleri olduğu, bu sitelere ait parola ve giriş bilgileri tespit edildiği bilgisi yer aldı.

MUSTAFA ÇEÇENOĞLU, MENEMEN FK VE DENİZLİSPOR'DA BAHİS YAPMIŞ

Yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan 3'üncü Lig ekiplerinden Kütahyaspor'un futbolcusu Mustafa Çeçenoğlu hakkında yapılan değerlendirmelerde ise 30 Haziran 2020'de kupon oynayan şüphelinin, bu tarihlerde Menemen Futbol Kulübü oyuncusu olduğu, 83'üncü dakikada oyuna girdiği ve rakip takım ilk yarıyı ve maç sonucunu kazanır şeklinde kupon yaptığı belirtildi. Çeçenoğlu'nun 23 Ocak 2023 kupon tarihinde Denizlispor oyuncusu olduğu müsabakada ilk 11'de kadroda yer alıp rakip takım en az 2 farkla kazanır şeklinde kupon yaptığı vurgulandı.

Yazıda, Çeçenoğlu'nun 30 Haziran 2020 tarihli kupona 100 TL yatırdığı, kendi müsabakasına oynadığı bahsi ve bahis oynanan kuponu kaybettiği, 23 Ocak 2023'te oynadığı kupona 1500 TL yatırdığı, kendi müsabakasına ilişkin oynadığı bahsi kazandığı, ancak bahis oynanan kuponu kaybettiği aktarıldı. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde internet geçmişinde bir yasa dışı bahis sitesine de erişim yaptığının da tespit edildiği belirtildi.