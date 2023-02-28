Futbolda 2022'nin en iyileri belirlendi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her yıl dağıtılan futbolun en iyileri ödülleri sahiplerini buldu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her yıl dağıtılan futbolun en iyileri ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu

Arjantin milli takımı ile Dünya Kupası’nı kazanan Paris St-Germain’li futbolcu Lionel Messi, erkeklerde yılın en iyisi olarak seçildi.

35 yaşındaki futbolcu, Fransız hücum oyuncuları Kylian Mbappe ve Karim Benzema’yı geçerek ödülün sahibi oldu.

Katar’daki Dünya Kupası zaferinde Arjantin’in kaptanı olan Messi, 2021-22 sezonunda kulübü ve ülkesi için çıktığı 49 maçta 27 gol kaydetti.

Kadınlar futbolunda yılın en iyisi ise Barcelona’lı Alexia Putellas olarak belirlendi.

'Büyük bir onur'

İkinci kez bu ödülü kazanan Messi, “Bu ödülü almak harika. Muazzam bir yılı geride bıraktık. Burada olmak, bu ödüle sahip olmak benim için büyük bir onur. Takım arkadaşlarım olmasaydı, ben de burada olamazdım” dedi.

Uzun zamandır umduğu bir hayale ulaştığını belirten yıldız futbolcu, “Çok az insan bunu başarabilir ve ben de bunu başarabildiğim için şanslıyım” diye konuştu.

Paris’te gerçekleştirilen törende Arjantin milli takımının teknik direktörü Lionel Scaloni de erkeklerde yılın antrenörü olarak seçildi.

Scaloni bu ödülü alırken, İngiliz Premier Lig takımlarından Manchester City’nin hocası Pep Guardiola’yı ve Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Carlo Ancelotti’yi geride bıraktı.

İngiltere Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu elde eden teknik direktör Sarina Wiegman, kadınlarda yılın antrenörü oldu.

'İdollerim annem ve babam'

Arjantin milli takımının ve Premier Lig takımlarından Aston Villa’nın kalecisi Emiliano Martinez erkeklerde, İngiltere milli takımının kalecisi Mary Earps de kadınlarda yılın en iyi kalecileri olarak öne çıktı.

Martinez, ülkesinin Dünya Kupası’nı kazanmasında kurtardığı penaltılarda önemli rol oynamıştı.

Ödülü alırken yaptığı konuşmasında Martinez, “Bana sürekli olarak örnek aldığım idollerin kim olduğu soruluyor. Küçük bir çocukken bir yandan günde sekiz-dokuz saat binaları temizleyen annemi ve bir yandan da babamın işlerini izlerdim. Benim idollerim onlar” dedi.

Polonya’nın Warta Poznan takımında forma giyen ampute futbolcu Marcin Oleksy’nin Stal Rzeszow takımına karşı kaydettiği gol ise FIFA Puskas Yılın En İyi Golü Ödülü’ne layık görüldü.

Fair play ödülünün sahibi de rakibi Georg Teigl'in hayatını kurtarmak için ilk yardım müdahalesi yapan Luka Lochoshvili’nin oldu.

Erkeklerde yılın 11’i ise şöyle belirlendi:

Thibaut Courtois; Achraf Hakimi, Virgil van Dijk, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Luka Modric, Casemiro; Lionel Messi, Erling Haaland, Karim Benzema, Kylian Mbappe.

Ödül alan isimler şöyle:

En İyi Erkek Oyuncu : Lionel Messi

En İyi Kadın Oyuncu : Alexia Putellas

En İyi Erkek Kaleci : Emiliano Martinez

En İyi Kadın Kaleci: Mary Earps

En İyi Erkek Teknik Direktör: Lionel Scaloni

En İyi Kadın Teknik Direktör: Sarina Wiegman

Puskas Ödülü: Marcin Oleksy

En İyi taraftar: Arjantin taraftarları

Fair Play Ödülü: Luka Lochoshvili