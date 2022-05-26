Futbolda 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Malatya Grup maçları başladı - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen 2021-2022 sezonu 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 2. kademe Malatya grup maçları başladı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde başlayan müsabakalara Mersin Tarsus İdmanyurdu, Adana Vefaspor, Diyarbakır DSİ Spor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, 5 Temmuz İskenderunspor, Vangölü Sportif Faaliyet takımları katılıyor.

Dört gün sürecek olan müsabakalar sonunda grup birincisi olan takım Türkiye Şampiyonasına katılacak.