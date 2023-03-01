Futbolculuğu tartışılır ama karakteri asla! Diagne'den otostop çeken öğrencilere büyük jest

Galatasaray'da göstermiş olduğu performansla akıllarda yer edinen Fatih Karagümrük'ün Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, antrenmandan dönerken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri arabasına aldı. Öğrencilerle oldukça eğlenceli anlar geçiren Diagne, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyen golcü futbolcu Mbaye Diagne, Riva'daki yaptıkları antrenmandan sonra araba ile giderken yol kenarında gördüğü otostop çeken öğrencileri aracına aldı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Senegalli futbolcu, öğrencilerle arabadaki görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda, Diagne ile öğrenciler arasında eğlenceli anlar yaşandığı görüldü.

KÜLLERİNDEN DOĞDU

Galatasaray'a 13 milyon euro bedelle Kasımpaşa'dan transfer olan Diagne, taraftarın ve camainın beklediği seviyeye ulaşmamıştı. Senegalli forvet, bu sezon Karagümrük'te çıktığı 22 resmi karşılaşmada 13 gol atıp, 4 de asist üretti.