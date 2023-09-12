"Açını değiştir" denilen futbol yorumcusu, canlı yayında yanlışlıkla yarı çıplak sevgilisini gösterdi

Futbol yorumcusu kaldığı otel odasında canlı yayında olduğu sırada kamera yönüne değiştirmeye çalıştı. Arkada yarı çıplak duran sevgilisini fark etmeyen yorumcu, yayını izleyen herkesin sevgilisini yarı çıplak görmesine sebep oldu.

SEVGİLİSİ GİYİNİRKEN YAKALANDI

Video, Rueda'nın Ekvador'un deplasman formasını giyerken stüdyodaki iki meslektaşıyla sohbet ettiği anları gösteriyor. Bir sunucu, "İşte Juan Francisco milli takım formasıyla. Biraz arka ışığınız var, bir şeyler yapabilir misiniz?" Rueda daha sonra telefonundaki kamera modunu değiştiriyor gibi görünüyor ve kadın otel odasında giyinirken görülüyor.

"BU GÖRÜNTÜYÜ DEĞİŞTİRİN"

Daha sonra hemen olaya müdahale eden yorumcu, "Orada çıplak birisi var, dikkatli olun! Bu görüntüyü değiştirin." ifadelerini kullandı ve bağlantıyı sonlandırdı. Olaydan sonra internet üzerinden Rueda'nın evli olmasına rağmen ilişki yaşadı iddiaları ortaya atılınca, kimliğinin resmini yayınlayarak bekar olduğunu ispatlamak zorunda kaldı.