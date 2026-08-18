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Fenerbahçe, Lyon karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı

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- Fenerbahçe: 0 - Olimpik Lyon: 1 (İlk yarı)

Stat: Chobani

Hakemler: Sven Jablonski, Eduard Beitinger, Christian Gittelmann (Almanya)

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Muric

Olimpik Lyon : Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Vinicius, Tessmann, Tolisso, Morton, Nuamah, Fofana, Openda

Gol: Dk. 40 Openda (Olimpik Lyon )

Sarı kart: Dk. 37 Vinicius (Olimpik Lyon )

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fransa'nın Olimpik Lyon ekibini konuk eden Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 mağlup tamamladı.

9. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ çaprazda topla buluşan Guendouzi'nin kale sahası önüne yaptığı ortaya yükselen Vedat Muric'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Olimpik Lyon 1-0 öne geçti. Savunmanın üst üste müdahalelerine karşın uzaklaştıramadığı meşin yuvarlağı kapan Tessmann, Tolisso'yu topla buluşturdu. Sağdan son çizgiye inen bu futbolcunun yakın direğe ortasında Openda kafayla topu ağlara yolladı.

Olimpik Lyon, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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