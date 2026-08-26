Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha lig aşamasında
- Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı.
Oynanan maçların ardından Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2) / 5-2
Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0
LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)
Kaynak: AA