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Şampiyonlar Ligi'nde 3 takım daha lig aşamasında

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- Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı.

Oynanan maçların ardından Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2) / 5-2

Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0

LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)

Kaynak: AA
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