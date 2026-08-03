Haberler

Fenerbahçe'nin Play-Off Rakibi Belli Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü turu geçmesi halinde play-off turundaki rakibi belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda play-off turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.

Üçüncü eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off'larda Sparta Prag-Olimpik Lyon eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Play-off turundaki eşleşmeler şöyle:

Levski Sofya (Bulgaristan) - Kairat (Kazakistan) / AEK (Yunanistan)

Celtic (İskoçya) - LASK (Avusturya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Viking (Norveç)

Mjallby (İsveç) - Slovan Bratislava (Slovakya) / Ararat-Armenia (Ermenistan) - Celje (Slovenya)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan) / Aarhus (Danimarka) - Sabah (Azerbaycan)

Fenerbahçe - Sturm Graz (Avusturya) / Sparta Prag (Çekya) - Olimpik Lyon (Fransa)

Olympiakos (Yunanistan) - NEC Nijmegen (Hollanda) / Union Saint-Gilloise (Belçika) - Bodo/Glimt (Norveç)

Kaynak: AA
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Ağızları açık bıraktı! Milyonlarca beğeni alan görüntü

Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı kim oldukları sonradan anlaşıldı

Erkek erkeğe öpüştüler sanıldı işin aslı başka çıktı

Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Wanda Nara'nın son halini görenler tanımakta zorlandı

Son halini görenler tanımakta zorlandı
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Yaşlı adam evinde ölü bulundu: Mahalleli ile akrabalar birbirine girdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Acı haberle birlikte mahalle karıştı
Aziz Yıldırım'dan bir bomba daha! Milli yıldız da formayı giyecek

Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak bir topçu daha alıyor