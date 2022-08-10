Haber : Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 - Güncelleme:
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, tek maçla başladı.

İlk maçı 3-1 kazanan Shamrock Rovers, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi rövanşta da 2-1 yenerek tur atladı.

Shamrock Rovers'ın play-off'taki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenen Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, 11 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Makedonya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title