Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nde İrlanda ekibi Shamrock Rovers, play-off turuna yükseldi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, tek maçla başladı. İlk maçı 3-1 kazanan Shamrock Rovers, Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi rövanşta da 2-1 yenerek tur atladı. Shamrock Rovers'ın play-off'taki rakibi, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda elenen Macaristan temsilcisi Ferencvaros oldu. Ligde 3. eleme turu rövanşları, 11 Ağustos Perşembe günü tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak. Spor AA / Mutlu Demirtaştan Makedonya Spor Haberler

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