Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 79 Muhammet Arslantaş), Deniz Türüç (Dk. 62 Münir), Okaka (Dk. 69 Szysz) Breidablik: Anton Einarsson, Gunnlauggson (Dk. 85 Helgason), Muminovic, Qvist, Thorhallson, Viktor Einarsson (Dk. 85 Gautason), Yeoman (Dk. 74 Luoviksson), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 85 Gudbjargarson), Sowe (Dk. 46 Ingvarsson), Steindorsson Goller: Dk. 44 Okaka, Dk. 74 Touba, Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 31 Sowe, Dk. 35 Yeoman (Breidablik), Dk. 60 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir) UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, İzlanda temsilcisi Breidablik'i 3-0 mağlup etti. Rakibini deplasmanda da 3-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi. 52. dakikada Medipol Başakşehir sağ kanattan korner kazandı. Deniz Türüç'ün ceza sahası ön çizgisi üzerine gönderdiği topa Hasan Ali Kaldırım gelişine vurdu. Kaleci üzerine gelen sert şutta meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 65. dakikada turuncu-lacivertiler ikinci golüne yaklaştı. Hasan Ali Kaldırım'ın topuk pasıyla Breidablik ceza sahasının dışında topla buluşan Okaka'nın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 74. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini şık bir çalımla geçti ve son çizgiye indi. Münir, penaltı noktası önündeki Mahmut'a pasını attı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü, boşta kalan topu Touba yakın mesafeden ağlara yolladı: 2-0. 84. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golünü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Szysz son çizgiye indi ve Münir'e pasını verdi. Münir de bekletmeden topuk pasıyla hemen arkasındaki Aleksic'e topu gönderdi. Aleksic'in ayak içiyle plase şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 3-0. Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-0 kazandı. Spor AA / Hilmi Sever Hasan Ali Kaldırım Mahmut Tekdemir Serdar Gürler Başakşehir Spor Haberler

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