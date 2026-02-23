Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.
Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Çaykur Rizespor-Kocaelispor: 2-0
ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 1-2
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 2-0
Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0
Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0
Beşiktaş-Göztepe: 4-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1
Puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|23
|17
|4
|2
|55
|17
|38
|55
|2.FENERBAHÇE
|23
|15
|8
|0
|52
|21
|31
|53
|3.TRABZONSPOR
|23
|14
|6
|3
|45
|27
|18
|48
|4.BEŞİKTAŞ
|23
|12
|7
|4
|44
|29
|15
|43
|5.GÖZTEPE
|23
|11
|8
|4
|27
|16
|11
|41
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|23
|10
|6
|7
|40
|26
|14
|36
|7.SAMSUNSPOR
|23
|7
|10
|6
|25
|27
|-2
|31
|8.KOCAELİSPOR
|23
|8
|6
|9
|21
|24
|-3
|30
|9.GAZİANTEP FK
|23
|7
|7
|9
|30
|40
|-10
|28
|10.CORENDON ALANYASPOR
|23
|5
|11
|7
|25
|27
|-2
|26
|11.ÇAYKUR RİZESPOR
|23
|5
|9
|9
|28
|35
|-7
|24
|12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ
|23
|6
|5
|12
|28
|34
|-6
|23
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|23
|5
|8
|10
|27
|35
|-8
|23
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|23
|6
|5
|12
|22
|36
|-14
|23
|15.İKAS EYÜPSPOR
|23
|5
|6
|12
|19
|35
|-16
|21
|16.KASIMPAŞA
|23
|4
|8
|11
|20
|32
|-12
|20
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|23
|3
|10
|10
|18
|43
|-25
|19
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|23
|3
|4
|16
|20
|42
|-22
|13
Gelecek haftanın programı
Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:
27 Şubat Cuma:
20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)
28 Şubat Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)
1 Mart Pazar:
16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)
20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)