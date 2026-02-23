Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış mücadelesinde Fenerbahçe, konuk ettiği Kasımpaşa ile 90+11. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak lider Galatasaray ile zirve yarışında puan eşitleme fırsatını kaybetti.

Deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek 3. sıradaki yerini korurken Beşiktaş ise sahasında Göztepe'yi 4-0'lık skorla geçerek İzmir temsilcisinin önünde 4. sıraya yerleşti.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çaykur Rizespor-Kocaelispor: 2-0

ikas Eyüpspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 1-0

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 2-0

Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Trabzonspor: 1-2

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Samsunspor: 0-0

Beşiktaş-Göztepe: 4-0

Fenerbahçe-Kasımpaşa: 1-1

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:



O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 23 17 4 2 55 17 38 55 2.FENERBAHÇE 23 15 8 0 52 21 31 53 3.TRABZONSPOR 23 14 6 3 45 27 18 48 4.BEŞİKTAŞ 23 12 7 4 44 29 15 43 5.GÖZTEPE 23 11 8 4 27 16 11 41 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 23 10 6 7 40 26 14 36 7.SAMSUNSPOR 23 7 10 6 25 27 -2 31 8.KOCAELİSPOR 23 8 6 9 21 24 -3 30 9.GAZİANTEP FK 23 7 7 9 30 40 -10 28 10.CORENDON ALANYASPOR 23 5 11 7 25 27 -2 26 11.ÇAYKUR RİZESPOR 23 5 9 9 28 35 -7 24 12.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 23 6 5 12 28 34 -6 23 13.TÜMOSAN KONYASPOR 23 5 8 10 27 35 -8 23 14.HESAP.COM ANTALYASPOR 23 6 5 12 22 36 -14 23 15.İKAS EYÜPSPOR 23 5 6 12 19 35 -16 21 16.KASIMPAŞA 23 4 8 11 20 32 -12 20 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 23 3 10 10 18 43 -25 19 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 23 3 4 16 20 42 -22 13

Gelecek haftanın programıTrendyol Süper Lig'de 24. haftanın programı şöyle:27 Şubat Cuma:20.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)20.00 Trabzonspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Papara Park)28 Şubat Cumartesi:13.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Recep Tayyip Erdoğan)16.00 Kocaelispor-Beşiktaş (Turka Araç Muayene Kocaeli)20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor (RAMS Park)20.00 Göztepe-ikas Eyüpspor (Isonem Park Gürsel Aksel)1 Mart Pazar:16.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Zecorner Kayserispor (Eryaman)20.00 Samsunspor-Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)20.00 Hesap.com Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)