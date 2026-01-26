Süper Lig'de 19. Hafta Sonuçları
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.
Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.
Süper Lig'in 19. haftasında 5 müsabaka berabere sonuçlandı. İkişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1
Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-3
Samsunspor-Kocaelispor: 0-0
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3
Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Göztepe: 1-1
ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2
Puan durumu
Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|19
|14
|4
|1
|43
|14
|29
|46
|2.FENERBAHÇE
|19
|12
|7
|0
|43
|17
|26
|43
|3.TRABZONSPOR
|19
|12
|5
|2
|37
|22
|15
|41
|4.GÖZTEPE
|19
|10
|6
|3
|25
|11
|14
|36
|5.BEŞİKTAŞ
|19
|9
|6
|4
|33
|24
|9
|33
|6.RAMS BAŞAKŞEHİR
|19
|8
|5
|6
|32
|19
|13
|29
|7.SAMSUNSPOR
|19
|6
|9
|4
|23
|21
|2
|27
|8.GAZİANTEP FK
|19
|6
|7
|6
|26
|32
|-6
|25
|9.KOCAELİSPOR
|19
|6
|6
|7
|16
|19
|-3
|24
|10.CORENDON ALANYASPOR
|19
|4
|10
|5
|19
|19
|0
|22
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|5
|4
|10
|23
|27
|-4
|19
|12.ÇAYKUR RİZESPOR
|19
|4
|7
|8
|22
|28
|-6
|19
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|19
|4
|7
|8
|23
|31
|-8
|19
|14.HESAP.COM ANTALYASPOR
|19
|5
|4
|10
|18
|32
|-14
|19
|15.KASIMPAŞA
|19
|3
|7
|9
|15
|26
|-11
|16
|16.İKAS EYÜPSPOR
|19
|3
|6
|10
|13
|27
|-14
|15
|17.ZECORNER KAYSERİSPOR
|19
|2
|9
|8
|16
|37
|-21
|15
|18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
|19
|2
|3
|14
|16
|37
|-21
|9
20. hafta
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:
30 Ocak Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)