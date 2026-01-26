Haberler

Süper Lig'de 19. Hafta Sonuçları

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 46'ya çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, haftayı 43 puanla ikinci sırada tamamladı.

Üçüncü basamakta bulunan Trabzonspor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi ve puanını 41'e yükseltti.

Süper Lig'in 19. haftasında 5 müsabaka berabere sonuçlandı. İkişer karşılaşmayı ise ev sahibi ve konuk takımlar kazandı. 9 mücadelede toplam 23 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Trabzonspor-Kasımpaşa: 2-1

Zecorner Kayserispor-RAMS Başakşehir: 0-3

Samsunspor-Kocaelispor: 0-0

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Galatasaray: 1-3

Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Göztepe: 1-1

ikas Eyüpspor-Beşiktaş: 2-2

Puan durumu

Süper Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY19144143142946
2.FENERBAHÇE19127043172643
3.TRABZONSPOR19125237221541
4.GÖZTEPE19106325111436
5.BEŞİKTAŞ199643324933
6.RAMS BAŞAKŞEHİR1985632191329
7.SAMSUNSPOR196942321227
8.GAZİANTEP FK196762632-625
9.KOCAELİSPOR196671619-324
10.CORENDON ALANYASPOR1941051919022
11.GENÇLERBİRLİĞİ1954102327-419
12.ÇAYKUR RİZESPOR194782228-619
13.TÜMOSAN KONYASPOR194782331-819
14.HESAP.COM ANTALYASPOR1954101832-1419
15.KASIMPAŞA193791526-1116
16.İKAS EYÜPSPOR1936101327-1415
17.ZECORNER KAYSERİSPOR192981637-2115
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK1923141637-219

20. hafta

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın maç programı şöyle:

30 Ocak Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
