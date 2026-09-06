Çorum FK, Eyüpspor'u 3-0 Mağlup Etti
- Arca Çorum FK: 3 - Eyüpspor: 0
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Samet Çiçek, Özcan Sultanoğlu
Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan Sazdağı, Serdar Saatçı, Smolcic (Dk. 81 Arda Şengül), Borza, Fredy (Dk. 71 Berat Özdemir), Ramadani, Cengiz Ünder (Dk. 71 Göktan Gürpüz), Diomande (Dk. 65 Mahmic), Kyziridis, Ramirez (Dk. 81 Moukoko)
Eyüpspor : Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq (Dk. 46 Seyfettin Anıl Yaşar), Jules, Giordano (Dk. 75 Arda Yavuz), Massanga, Raux Yao, Boutobba (Dk. 46 Yusuf Barası), da Costa (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Michalak, Abdullahi (Dk. 63 Pintor)
Goller: Dk. 6 Kyziridis, Dk. 27 Borza, Dk. 89 Mahmic (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Cengiz Ünder (Arca Çorum FK), Dk. 45+1 da Costa, Dk. 59 Seyfettin Anıl Yaşar ( Eyüpspor )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Arca Çorum FK, konuk ettiği Eyüpspor'u 3-0 yendi.
69. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Mahmic, oyuna girdikten dakikalar sonra sağ kanatta topu ceza sahasına taşıdı. Mahmic'in şutunda, kaleci Moldovan topun filelere gitmesini önledi.
85. dakikada Eyüpspor gole yaklaştı. Talha Ülvan, sağ kanada açılan topu tek pasla ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktası civarında topla buluşan Yusuf Barası'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Felipe'nin kucağında kaldı.
88. dakikada Raux Yao'nun derin pasında topla buluşan Yusuf Barası, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Yusuf Barası'nın plasesinde, kaleci Felipe ayağıyla müdahale ederek topun filelere gitmesini engelledi.
89. dakikada Çorum FK, farkı 3'e çıkardı. Bu dakikada Mahmic, kale sahası içinde sol ayak içiyle yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-0.
Karşılaşma, Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.