Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Zecorner Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 0

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar

Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha

Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)???????

Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor ), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.

79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

