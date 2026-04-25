Futbol: Trendyol Süper Lig
- Zecorner Kayserispor: 2 - Çaykur Rizespor: 0
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Gürcan Hasova, Süleyman Özay, Esat Sancaktar
Zecorner Kayserispor : Bilal Bayazıt, Katongo, Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 57 Benes), Dorukhan Toköz (Dk. 86 Görkem Sağlam), Furkan Soyalp (Dk. 57 Mendes), Cardoso, Makarov (Dk. 72 Chalov), Onugkha
Çaykur Rizespor : Fofana, Mithat Pala (Dk. 84 Buljubasic), Mocsi, Sagnan, Hojer, Papanikolaou (Dk. 83 Pierrot), Olawoyin (Dk. 84 Taha Şahin), Laçi, Mihaila, Mebude (Dk. 67 Emrecan Bulut), Sowe (Dk. 83 Halil Dervişoğlu)
Goller: Dk.79 Chalov, Dk. 88 Benes (Zecorner Kayserispor )
Sarı kartlar: Dk. 28 Katongo Dk. 50 Bennasser, Dk. 88 Onugkha (Zecorner Kayserispor ), Dk. 36 Mihaila, Dk. 40 Sagnan (Çaykur Rizespor )
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Zecorner Kayserispor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.
70. dakikada Onugkha'nın pasında sağ kanatta aldığı topla içe kateden Makarov'un ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
76. dakikada Benes'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği topu kaleci Fofana çıkardı.
79. dakikada Kayserispor öne geçti. Onugkha'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Chalov, kaleci Fofana'yı geçerek topu ağlara gönderdi: 1-0.
88. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Chalov'un pasında topu kontrol eden Benes, ceza sahası çizgisi üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.