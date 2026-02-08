Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarıikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Pintor, Umut BozokRAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer...

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Salih Mazlum, Abdullah Uğur Sarı

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Baran Ali Gezek, Emre Akbaba, Pintor, Umut Bozok

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut Güneş, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Selke

Gol: Dk. 14 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Operi (RAMS Başakşehir), Dk. 41 Umut Meraş (Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

14. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Fayzullayev'in sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Selke'nin ceza sahası içinde düzgün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

20. dakikada Harit'in uzak mesafeden çıkardığı şutta, kaleci Jankat Yılmaz topu kornere çeldi.

RAMS Başakşehir, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş